Merkez Bankası'ndan piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama
Merkez Bankası, piyasalardaki hareketliliğe ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır" denildi.
|06 Ağustos 2020 17:22
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Merkez Bankası açıklaması şöyle:
Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur. Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanları kademeli olarak azaltılacaktır.
Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı
oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır."BDDK'dan bankalara Türk Lirası kolaylığı
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