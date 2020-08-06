BDDK'dan bankalara Türk Lirası kolaylığı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yurt dışında yerleşik bankalara Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı.

BDDK, Kovid-19 sonrası normalleşme sürecinde yeni bir adım daha atarak, yurt dışında yerleşik bankalara BDDK'dan onay almaları koşuluyla, Türkiye kapsamında yapacakları Türk Lirası işlemlerde esneklik sağladı.

Sağlanan esneklikle, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulacak.

Yabancı bankalar, yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditeyi tutmak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda; TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla yurt içi bankalarda açacakları hesaplarda belirli işlemleri yapabilecek.

BDDK'nın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"Kurul 28 Temmuz 2020 tarihli ve 9109 sayılı Kararı ile UKB için yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda yurt içi yerleşik şirketlere kredi vermek, TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; UKB'lerin yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri belirli işlemlerin 12 Nisan 2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kurul kararı ile getirilen TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verilmişti."

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, söz konusu muafiyetin UKB'ler dışındaki yurt dışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesinin uygun görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurulun bugün tarihli 9114 sayılı kararı ile, UKB'ler dışındaki yurt dışında yerleşik bankalar için yalnızca aşağıda belirtilen işlemler yoluyla yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda: TL cinsinden menkul kıymet almak ve fazla TL likiditenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bu hesap bilgilerini bildirerek yapacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla; yurt dışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri, vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) döviz swap işlemlerinin, BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki (swap işleminin ilk bacağında yurt dışı yerleşik bankanın döviz karşılığında TL aldığı) swap işlemlerinin, BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemlerinin, yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemlerinin 12 Nisan 2020 tarihli ve 8989 sayılı Kurul Kararı ile 05 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kurul kararı ile getirilen TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına karar verildi."