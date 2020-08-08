Eşine özel kadro açan Rektöre soruşturma

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşi için kişiye özel bir ilan yayınlamıştı. Yaşanan bu olayın ardından YÖK, Rektör Bağ hakkında soruşturma başlattı.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. HÜSEYİN BAĞ HAKKINDA YÖK'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 07.07.2020 tarihinde öğretim görevlisi kadrosu çıkılan ilanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek Rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeler ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen Rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.08.2020 tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur. Bilindiği üzere 2017 yılında yine aynı üniversitede Rektörün eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlem geri çekilmiştir.

Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10.08.2020 tarihinde toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz hafta sağlık nedeniyle istifa ettiğini belirten Siirt Rektörü hakkında, istifası öncesinde YÖK'ün, etik olmayan bazı işlemlerinden dolayı Rektöre soruşturma başlattığı öğrenildi.