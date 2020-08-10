Rektörü görevden alan YÖK'ü tebrik ediyoruz ama yeterli değil!
|10 Ağustos 2020 17:17
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YÖK Genel Kurulu bugünkü toplantısında, sürekli olarak eşini, rektörü olduğu üniversitede bir makama getirmeye çalışan Pamukkale Üniversitesi rektörü Hüseyin Bağ'ı görevden uzaklaştırdı.
Bu yerinde karar için, yeni YÖK yönetimini tebrik ediyoruz. Ancak bu yeterli değil... Zira memurlar.net'teki haber arşivinde de görüleceği üzere hemen her gün bir üniversite akrabaları için kişiye özel bir ilan yayınlamaktadır. Yeni YÖK, Rektör Bağ'ın görevden uzaklaştırılmasında olduğu gibi, kişiye özel ilanlarda bir sistem kurmalıdır.
Bugün üniversitelerin bilimsel açıdan diğer dünya üniversitelerinin gerisinde kalmaması için, hak edenlerin göreve geldiği bir sistem kurulmalıdır. Üniversiteler, belediyeler gibi çiftlik olarak yönetilmemelidir. Liyakat esas olmalı akraba kayırmacılığı engellenmelidir. Bunun için özellikle akademiye ilk giriş basamağı olan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi alım ilanları sürekli olarak mercek altında tutulmalı ve merkezi bir alım sistemi geciktirilmeden kurulmalıdır.
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