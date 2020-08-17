Emeklilik öncesinde, kalan tüm yıllık izinlerin kullanılması zorunluluğu var mıdır?
|17 Ağustos 2020 10:35
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Çalıştığım kurum emeklilik öncesi yıllık izinlerimi kullanmama izin vermiyor
SORU: Merhabalar. Ben 30 yıllık memurum. Emekliliğim doldu. 30 günlük yıllık iznim var. Çalıştığım kurum emeklilik işlemlerimi başlattı. Kalan izinleri kullanmama izin vermiyorlar. Yıllık izinleri mi kullanarak emekli olmak kaunni hakkım değil mi? Sizce yıllık izinlerim bitmeden emekli olabilir miyim? İkinci sorum da kullanılmayan yıllık izinlerimi kamuda çalışanlar olarak bize parasını ödüyorlar mı?
CEVAP: 657 sayılı Kanunun 103. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"Madde 103 - Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir."
Bu hükme göre, yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda kullanılabilmektedir.
Devlet Memurları Kanununda, Devlet memurlarına, kullanılmayan izin süreleri için ödeme yapılmasına imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.
657 sayılı Kanununda ve 5434 sayılı Kanununda, emekli olmadan önce yıllık izinlerin kullandırılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullanımına dair tek hüküm, 103. madde hükmü olup, bu hükme göre de, zamanın amirce uygun görülmesi gerekmektedir. Eğer izin kullanacağınız zaman dilimi gerçekten de tüm kurum personelinin görev yapmasını gerektirir çok önemli bir döneme denk gelmişse, burada kamu yararı var denebilir. Ancak kurum personeline yıllık izin veriliyor ama size verilmiyorsa, yapabileceğiniz tek şey, yıllık izin talebinizin reddeddilmesi halinde dava açmaktır.
Diğer taraftan, kamu kurumları genel olarak, emeklilik öncesinde, memurlara kalan tüm izinlerini kullandırmaktadır.
Mevzuatımızda, yıllık izin kullanılmadan emekli olmayı engelleyen bir hir hüküm bulunmamakta olup, emeklilik, şartlar oluştuğunda yani hizmet ve yaş şartları oluştuğunda başka bir şart aranmadan talep üzerine yapılan bir işlemdir.
Sonuç olarak kullanmadığınız izinleri kullanıp emekli olma talebinizi Kurumunuzla görüşmeniz gerektiğini tavsiye edebiliriz.
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