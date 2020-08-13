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Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde itfaiye eri sınav sonuçlarını açıklamıştı. Kaybeden adayların memurlar.net'e gönderdiği bilgi notuna göre, ilk 200'de yer alan adayların dörtte üçü sözlü ve uygulamalı sınavlarda elenmiştir.
 13 Ağustos 2020 19:25
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Mansur Yavaş, ilk 200'de yer alanların dörtte üçünü elendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde 300 kişilik itfaiye eri sınav sonuçlarını açıklamıştır. Önlisans düzeyinde 200 aday, lise düzeyinde ise 100 aday "Kazanan" olarak açıklamıştır.

Başkan Mansur Yavaş, sınav sonuçlarını açıklarken liyakatli alım yaptıklarını belirtmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sonuç listesinde adayların KPSS puanlarını gizlemiş, sözlü sınav ve KPSS puanının aritmetik ortalamasından oluşan Başarı Puanlarını yayınlamıştır.

Sınavda elenen adaylar, Başarı puanı listesinde yer adayların isimleri ile sözlü sınava giren adayların isimlerini karşılaştırmıştır.

Memurlar.net Whatsapp hattına gönderilen dosyalara göre, önlisans düzeyinde ilk 200'de yer alan adaylardan 143 aday sözlü sınavdan verilen notlarla elenmiştir.

İşte KPSS puanına göre ilk 55'te yer adayların sonuçları... Toplamda 38 kişi elenmiştir.
Memurlar.Net - Özel

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