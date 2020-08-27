Hangi doktorlar, emekli maaşına ilave ek ödeme alabilir?

Emeklilerden, branşında uzman olan tabip ve diş tabipleri için 17000; branşında uzman olmayanlar için de 13000 gösterge rakamının güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu ilave ek ödeme verilmektedir. Ancak bu ödeme her doktora verilmemektedir. Bu yazıda kimlere emekli maaşına ek olarak ilave ödeme verileceği açıklanmaktadır.

Bu konunun esasları 5434 sayılı Kanun Ek Madde 84 hükmünde belirlenmiştir.

Bu hüküm gereği ilave ödeme;

Sadece 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında;

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak;

- Emekli aylığı,

- Adi malullük aylığı,

- Vazife malullüğü aylığı,

kapsamında bağlanmış bir aylığın olması gerekiyor.

-İşçi veya esnaf statüsünden emekli olmuş tabip veya diş tabipleri yararlanamıyor.

-Branşında uzman olan tabip ve diş tabipleri için 17000; branşında uzman olmayanlar için de 13000 gösterge rakamının güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu ilave ek ödeme, yani aylıklara eklenecek tutarlar bulunmaktadır.

- Ödemenin yapılabilmesi için, sosyal güvenlik destek primi dahil emekli olduktan sonra, dul ve yetimler için de aylık alırken hiçbir surette çalışılmama şartı vardır.

- Şayet, bu görevlerden emekli olup da makam tazminatı ödemesi de yapılan varsa bu ilave ek ödemeden yararlanamıyor. Yani, diyelim profesörlüğü, daire başkanlığı gibi bir görevlerde en az 2 yıl bulunmuş ve tabip veya diş tabibi olarak emekli olmuş ise bu kişiye makam tazminatı ödemesi de yapılacağından, bu kişi bu madde gereği yapılan ek ödemeden yararlanamayacaktır.

-Dul ve yetimlerine ödeme yapılırken hak sahipliği aylık bağlama oranı esas alınmaktadır.

- İlave ödeme emekli ikramiyesinde uygulanmaz. Sadece aylıklara eklenir.

2020 ikinci yarı yıl için emekli aylıklarına ilave ek ödeme olarak ödenen tutarlar;

Uzman olan tabip ve diş tabipleri için kendilerine ödenen;

17000 x 0,154461 = 2626 TL.

Uzman olmayan tabip ve diş tabipleri için kendilerine ödenen;

13000 x 0,154461 = 2010 TL.

olmaktadır.