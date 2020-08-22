Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Ankara'da bir kargo şirketinin deposunda büyük çaplı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
|22 Ağustos 2020 22:12
|Yazdır
Başkentte bir kargo şirketinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde UPS firmasına ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Depoda zaman zaman küçük çaplı patlamalara da neden olan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Olası bir durumda müdahale etmek için ambulanslar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin (UMKE) de hazır beklediği yangında, geniş çaplı hasar oluştu. Yangında, bina çevresindeki araçlar da zarar gördü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Giresun'dan acı haber: 3 kişi sele kapılarak kayboldu
22 Ağustos 2020 23:04
|Milas'tan çalınan araç İstanbul'da çekici üzerinde yakalandı
22 Ağustos 2020 21:57
|Çanakkale'de Panama bandıralı gemiye operasyon!
22 Ağustos 2020 20:49
|Çakarlı araçla yol kesen sürücü hakkında flaş karar
22 Ağustos 2020 20:46
|Şanlıurfa'da sağlıkçılara saldıran şüpheli gözaltına tutuklandı
22 Ağustos 2020 14:42
|Kilis'te elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
22 Ağustos 2020 13:50
|Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret
22 Ağustos 2020 13:35
|Tekirdağ'da kızını darbettiği öne sürülen baba gözaltına alındı
22 Ağustos 2020 13:12
|İstanbul'da 'sahte polis' dehşeti
22 Ağustos 2020 12:38
|Elektrikli bisiklet kazası: Bir çocuk öldü, babası ve kardeşi ağır yaralandı
22 Ağustos 2020 12:23