ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama

KORONAVİRÜSÜN CİLDİNİZDE NEDEN OLABİLECEĞİ SEMPTOMLAR Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sadece solunum yollarını değil aynı zamanda cildi de etkiliyor. Kovid-19, ayak parmaklarından kafaya kadar insan derisinde bir takım semptomlara neden oluyor. Tespit edilen sekiz yaygın semptom bulunuyor. İşte yeni tip koronavirüs nedeniyle cildinizde meydana gelebilecek değişiklikler...