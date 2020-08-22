1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama

Başkentte, bir kargo şirketinin deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanının hasar gördüğü bildirildi.
 22 Ağustos 2020 23:48
Yazdır
ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama

Başkentte, bir kargo şirketinin deposunda çıkan ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanının hasar gördüğü bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangına itfaiye ekiplerince 9 dakikada müdahale edilmeye başlandı.

Ankara itfaiyesinin 15 itfaiye aracı ve 45 personelle katıldığı söndürme çalışmalarına, ASKİ, ANFA ve Fen İşleri'nden tanker desteği sağlandı.

Açıklamada, "Olay yerinde kargo eşyası bulunan 15 tır ve 10 dağıtım aracı ile kapalı depo alanı hasar görmüştür." bilgisine yer verildi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği, yangından etkilenen vatandaş ya da personel bulunmadığı kaydedildi.

Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
23 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
23 Ağustos 2020 00:01		 AA Genel Yayın Yönetmeninden, İBB'ye Haliç cevabı
22 Ağustos 2020 23:31
Bakan Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler
22 Ağustos 2020 23:18		 AFAD Başkanı'dan Cumhuriyet gazetesine tepki!
22 Ağustos 2020 23:15
Erdoğan, Üsküdar'daki bir restoranda yemek yedi
22 Ağustos 2020 22:40		 Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
22 Ağustos 2020 22:02
Ali Erbaş: Salgına karşı umursamaz davranmak kul hakkıdır
22 Ağustos 2020 22:01		 Erdoğan'ın doğal gaz açıklaması Rus ve Çin medyasında
22 Ağustos 2020 21:28
CHP'de milletvekillerine müjde uyarısı: Sessiz kalın
22 Ağustos 2020 20:34		 Tanı konan hasta sayısı, uzun süredir, iyileşenlerden fazla
22 Ağustos 2020 20:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:10 - Giresun Valisi'nden sel taşkınıyla ilgili açıklama00:04 - OHAL Komisyonu'ndan iade alan polisler görevlerine başlamak istiyor00:01 - 23 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları23:50 - Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda heyelanlar meydana geldi23:48 - ABB'den kargo deposundaki yangına ilişkin açıklama23:46 - Amasya İl Milli Eğitim Müdürü görevinden ayrıldı
23:31 - AA Genel Yayın Yönetmeninden, İBB'ye Haliç cevabı23:18 - Bakan Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler23:17 - Erzurum ve Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarası23:15 - AFAD Başkanı'dan Cumhuriyet gazetesine tepki!23:04 - Giresun'dan acı haber: 3 kişi sele kapılarak kayboldu22:43 - İki belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
22:40 - Erdoğan, Üsküdar'daki bir restoranda yemek yedi22:20 - Giresun-Dereli-Sivas kara yolu ulaşıma kapandı22:12 - Başkentte kargo deposunda çıkan yangın hasara yol açtı22:07 - Genç işsizliğe 'Akademik' reçete22:06 - Ankara - Bursa hızlı treni için ihale tamamlandı
22:02 - Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme yardımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Anında market ürünü teslimatında hangisini daha çok beğeniyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu'ndan iade alan polisler görevlerine başlamak istiyor
23 Ağustos 2020'den önemli gündem başlıkları
Giresun Valisi'nden sel taşkınıyla ilgili açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rusya 1
acıkmak 1
küçülme hareketi 1
bakışlarındaki çaresizliği unutamıyorum 1
Güzel bir haber aldık,hayırlı olsun 2
Eskişehir 2
maske takmanın korona virüsünden korumaması 1
damak çikolata twiti 2
zonguldak 1
diyarbakır'daki sosyal deney 1
SON İLANLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 itfaiye eri alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Albel 10 İşçi Alacak
Manisa Albeltaş 4 İşçi Alacak
Kütahya İl Özel İdaresi 8 İşçi Alacak
Kırklareli Bababeski Belediyesi 6 İşçi Alacak
Kastamonu Azdavay 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 100 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam