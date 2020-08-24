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Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti

Türkiye'nin en çok izlenen ana haber bülteninin sunucusu Fatih Portakal'ın istifasına ilişkin FOX TV'den açıklama geldi. Kanal yönetiminden yapılan 'son dakika' duyurusuna göre; "Fatih Portakal, görevi bırakma kararı aldı ve emekli olmak istediğini" bildirdi.
 24 Ağustos 2020 11:54
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Fox Tv doğruladı: Fatih Portakal istifa etti

FOX TV'nin ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın istifa ettiği öne sürülmüştü. Dün gece ortaya atılan bu iddia, Türk medyasının gündemine bomba gibi düştü.

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, FOX TV Yönetim Kurulu Başkanı Engin Güner ile konuştuğu belirterek iddiayı yalanlamıştı. Ancak az önce FOX TV bu iddiayı doğruladı.

FOX TV'den yapılan 'son dakika' açıklaması şöyle:

* 2010 yılından beri kanalımızda FOX Ana Haber bülteni sunuculuğu görevini büyük bir başarıyla yürüten ve FOX ekranlarından milyonlara ulaşarak Türk Televizyon tarihine geçen rekor başarılarda önemli katkıları olan değerli ekip arkadaşımız Fatih Portakal, görevini bırakma kararı aldığını ve emekli olma isteğini kanal yönetimimize bildirmiştir.

* Fatih Portakal görevi süresince FOX'un en önemli değerlerinden biri olmuştur. Aldığı karara saygı duymakla birlikte, çok sevdiğimiz bir çalışma arkadaşımıza veda ediyor olmaktan dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz. İzleyicimize objektif ve doğru haber sunma politikası doğrultusunda; samimiyet, açık sözlülük ve cesaretle sunduğu haberlerler takdirle izlenmiştir. Bugüne kadarki tüm katkıları için kendisine teşekkür ederiz.

Medyada bomba gelişme: Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı!
Memurlar.Net
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