1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen dolu-boş kadro değişiklik işlemleri üniversiteler özelinde oldukça gecikmeli yürüyor!
 31 Ağustos 2020 14:05
Yazdır
Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!

Bilindiği üzere, Devlet Personel Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün kapatılması sebebiyle, kurumların kadro değişiklik işlemlerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü daha önceki yazılarımızda dile getirmiştik.

Ancak, 08 Mayıs 2020 tarihli yazımızda Cumhurbaşkanlığına geçiş süreci ile birlikte kadro değişiklik süreçlerinin plansız bir şekilde gittiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından her yıl kadro değişiklik takvimi ilan edilmesi gerektiğini, genel ve özel bütçeli kurumların tarihlerinin farklı belirlenerek, takvimde ilan edilecek sürelere uygun şekilde tekliflerin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin sağlanmasını, ayrıca mümkün olduğunca kurumların yazı üzerinden dertlerini anlamak yerine belirlenecek takvime göre ilgili kurum yetkililerini davet etmek suretiyle tekliflerin karara bağlanması gerektiğini önermiştik.

Gelinen noktada yükseköğretim kurumları özelinde baktığımızda Cumhurbaşkanlığına geçiş sürecinden sonra üniversiteler iki seneyi aşkın sürede sadece bir kez kadro değişiklik işlemi yapabilmiştir. 2020 yılının Eylül ayına geldiğimiz bu günlerde sürecin ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini korumaktadır.

Her düzeyde kişinin özlük hakkını ve üniversitelerin insan kaynakları planlamasını etkileyen dolu-boş kadro değişiklik işlemlerinin önceki yazımızda ifade ettiğimi üzere belirli bir takvim dahilinde yürütülmesinin son derece faydalı olacağına tekrar dikkat çekmek istiyoruz!
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Geliştirilmiş yazılımla görevde yükselmeye hazırlanın
31 Ağustos 2020 13:20		 YÖKAK'ta idari personelin 'temsili' yok!
30 Ağustos 2020 11:47
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından esnek çalışma genelgesi
28 Ağustos 2020 09:28		 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, dönüşümlü çalışmaya, yüzde 40 sınırı getirdi
27 Ağustos 2020 15:31
Mahalle denetim ekibinde görev alanlara ilave ödeme yapılabilir mi?
27 Ağustos 2020 10:05		 Esnek çalışmaya dair örnek usul ve esaslar
26 Ağustos 2020 11:36
Esnek çalışma Genelgesi sonrasında ne olacak?
26 Ağustos 2020 10:05		 ÖSYM 1 günde açıklanabilecek YKS tercihlerini 2 haftadır açıklayamıyor
26 Ağustos 2020 09:37
İŞKUR'da 200 şube müdürünün ataması iptal edildi
25 Ağustos 2020 14:53		 Mahkemelere dışardan görevlendirilen sosyal hizmet görevlilerine ücret ödenir mi?
25 Ağustos 2020 11:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:27 - Batman Barosundan Cumhuriyet gazetesi yazarına suç duyurusu14:26 - Çin hariç herkes küçüldü14:25 - Şifalı diye içiliyordu, mikrop saçtığı ortaya çıktı14:24 - Vali, tebdili kıyafetle hastanelerde hasta gibi sıraya girdi14:21 - Yunanistan, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alıyor14:16 - Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
14:10 - Nevşehir'de, Kayseri ve Niğde'den düğün için gelenlere salon verilmeyecek14:05 - Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!14:02 - Valilik açıkladı: İyileşenler tek tek arandı yeterli plazma bulunamadı13:57 - Personelde virüs çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı13:51 - Aşure gönderdiği hemşire tecavüzle tehdit edildi: Mansur Yavaş sosyal medyada isyan etti13:48 - Virüs fırsatçılarının diktiği kaçak yapılar yıkılıyor
13:41 - RTÜK, Akit TV hakkında inceleme başlattı13:38 - Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina13:35 - Düğünden dönen aile kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı13:30 - 'Cumhurbaşkanımızın gelmesi Giresun'a sahip çıkıldığının göstergesi'13:25 - 3 ay önce açıldı, günde yaklaşık 1500 hasta başvuruyor
13:21 - Bilim Kurulu Üyesi'nden yüz yüze eğitimde 'pilot uygulama' önerisi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı
Ankara Valiliğinde 10 yaştan küçük çocuğu olan memurlara evden çalışma izni
Milli Eğitim Bakanı'ndan 'öğretmen maaşı' açıklaması
Bir tıp fakültesi ve 1 enstitü kuruldu
KPSS'de, testi pozitif çıkmış olanlar yedek salonda sınava alınacak
İlçe Milli Eğitim Müdürü kazada hayatını kaybetti
'Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz yol'
Baba oğul tartıştı, yarım saat arayla intihar ettiler
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personel izinlerini askıya aldı
COVID-19 tanısı veya belirtisi gösteren öğrenci sınava alınmayacak ve sınavda öğretmene görev verilmeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cahille girme münakaşaya 1
maskeyi çeneye takmak 1
bu bir savaş sebebidir 1
hodri meydan 1
lionel messi 1
isyan 1
eran zahavi 1
ali babacan 1
Masterchef Esra 2
eğitimin asıl yükü öğretmen maaşları 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 İşçi Alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Nebioğlu Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Elektrik Teknisyeni Alacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam