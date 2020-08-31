Cumhurbaşkanlığı, üniversitelerin kadro değişikliklerini geciktiriyor!

Bilindiği üzere, Devlet Personel Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün kapatılması sebebiyle, kurumların kadro değişiklik işlemlerinin Cumhurbaşkanlığına bağlı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü daha önceki yazılarımızda dile getirmiştik.

Ancak, 08 Mayıs 2020 tarihli yazımızda Cumhurbaşkanlığına geçiş süreci ile birlikte kadro değişiklik süreçlerinin plansız bir şekilde gittiğine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından her yıl kadro değişiklik takvimi ilan edilmesi gerektiğini, genel ve özel bütçeli kurumların tarihlerinin farklı belirlenerek, takvimde ilan edilecek sürelere uygun şekilde tekliflerin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesinin sağlanmasını, ayrıca mümkün olduğunca kurumların yazı üzerinden dertlerini anlamak yerine belirlenecek takvime göre ilgili kurum yetkililerini davet etmek suretiyle tekliflerin karara bağlanması gerektiğini önermiştik .

Gelinen noktada yükseköğretim kurumları özelinde baktığımızda Cumhurbaşkanlığına geçiş sürecinden sonra üniversiteler iki seneyi aşkın sürede sadece bir kez kadro değişiklik işlemi yapabilmiştir. 2020 yılının Eylül ayına geldiğimiz bu günlerde sürecin ne zaman sonuçlanacağı belirsizliğini korumaktadır.

Her düzeyde kişinin özlük hakkını ve üniversitelerin insan kaynakları planlamasını etkileyen dolu-boş kadro değişiklik işlemlerinin önceki yazımızda ifade ettiğimi üzere belirli bir takvim dahilinde yürütülmesinin son derece faydalı olacağına tekrar dikkat çekmek istiyoruz!