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YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı

YÖK, başvuruları 12 ila 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, sağlık lisans tamamlama başvuru sonuçlarını hala açıklayamadı
 01 Eylül 2020 11:00
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YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı

YÖK Başkanlığı Ağustos ayı içinde duyuruya çıkarak, sağlıkta lisans tamamlama başvurularını alacağını duyurdu. 12 ila 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Adaylara 20 tercih hakkı tanındı.

YÖK'ün yaptığı açıklamada; yerleştirme işlemlerinin, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacağı belirtildi.

Ancak, online ortamda alınan başvurular hala açıklanamamıştır.

Memurlar.Net
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