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YÖK Lisans Tamamlama başvuru sonuçlarını açıklayamadı
YÖK, başvuruları 12 ila 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında, sağlık lisans tamamlama başvuru sonuçlarını hala açıklayamadı
|01 Eylül 2020 11:00
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YÖK Başkanlığı Ağustos ayı içinde duyuruya çıkarak, sağlıkta lisans tamamlama başvurularını alacağını duyurdu. 12 ila 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Adaylara 20 tercih hakkı tanındı.
YÖK'ün yaptığı açıklamada; yerleştirme işlemlerinin, adayların sağlık önlisans mezuniyet not ortalamalarının 2 katı alınarak hesaplanan yerleştirme puanlarına ve tercihlerine göre sıralamaya tabi tutularak yapılacağı belirtildi.
Ancak, online ortamda alınan başvurular hala açıklanamamıştır.
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