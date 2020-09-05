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Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu

Ankara Niğde Otoyolu 4 Eylül tarihi itibariyle ulaşıma açıldı.
 05 Eylül 2020 11:35
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Dün Ankara Niğde Otoyolu 4 Eylül tarihi itibariyle ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılması sonrası, Ankara-Niğde otoyolu ücreti merak ediliyordu.

Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ücret tarifesini yayımladı. 5 Eylül 2020 tarihi itibariyle sadece açılan yollarda uygulanacak ücretlerin KDV dahil olduğu bildirildi.

Otoyol ücret tarifesi için Tıklayınız

Memurlar.Net
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