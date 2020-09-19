1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı'nı açmasıyla, otoyolun ücret fiyatları da merak konusu oldu. İşte Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyatları.
 19 Eylül 2020 21:55
Yazdır
Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Gebze-İzmit Kavşağı'nı bizzat açtı. Bayramlarda İstanbul'dan Kocaeli'ye geçişlerde uzun araç trafiklerini sona erdirecek güzergahın ülkemize yıllık katkısı vakitten 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımın azaltmasından 8 milyon olmak üzere toplam 595 milyon lirayı bulacak.

321 KM'LİK GÜZERGAH AÇILDI

Gebze-İzmit Kavşağı'nın da açılışıyla toplam 400 kilomerelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılan kesiminin uzunluğu 321,2 kilometreye ulaşmış oldu.

MARMARA'YI EGE VE İÇ ANADOLU'YA BAĞLAYACAK

Kuzey Marmara Otoyolu, tüm kısımları tamamlandığında Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ile birleşerek Marmara Bölgesini, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'ne otoyol ağıyla bağlayacak. Bu sayede İstanbul'dan Bursa'ya ulaşımın 1,5 saate, İstanbul'dan Eskişehir'e ulaşımın 2,5 saate, İstanbul'dan İzmir ve Ankara'ya ulaşımın 3,5 saate inecek.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETLERİ

Trafiğe rahatlatacak projenin geçiş ücretleri de merak konusu oldu. İşte Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyatları:

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz köprüsü dahil) - KINALI - ODAYERİ KESİMİ (Bağlantı Yolları Dahil) ücret tarifesiTIKLAYINIZ

KMO Anadolu Otoyolu 2020 yılı geçiş ücretleri tarifesi;TIKLAYINIZ

Diğer Otoyolların ücret tarifesi için;;TIKLAYINIZ

Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya, 170 ülkeden 2 milyon misafiri ağırladı
19 Eylül 2020 16:58		 Yenilenebilir enerjiye destek
19 Eylül 2020 08:11
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor
18 Eylül 2020 23:29		 Çarşamba Şeker Fabrikası yeniden üretime başlıyor
17 Eylül 2020 23:41
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
17 Eylül 2020 21:39		 Türk savunma sanayisi Güney Asya ülkeleriyle buluşacak
17 Eylül 2020 21:37
Hazır giyim sektörü yaralarını 'medikal tekstil'le sardı
17 Eylül 2020 19:56		 'Diyarbakır'ın çılgın projesi olan Silvan Barajı'nda gövde dolgusu tamamlandı'
17 Eylül 2020 12:40
ZAHA'da önemli bir aşama daha tamamlandı
17 Eylül 2020 12:04		 Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor
17 Eylül 2020 11:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:25 - İnatçı kuru öksürüğe dikkat!23:19 - 12 yılda yalnızlığın kulesi oldu23:17 - 'Galata Kulesi'ni en kısa sürede açacağız'23:12 - Avrupa'da virüsün merkezi! Son 4 ayın en yükseği23:03 - 'Kestane kebap' kilogramı 100 liradan satışa sunuldu22:55 - 'Efsane tank'ın şoförü gençlerle hatıralarını paylaştı
22:45 - Adalet Bakanı Gül: Yakında 10 bin personel alımı için ilan açacağız22:30 - Ulaşımın yeni gözdesi bisiklet22:24 - 1 buçuk milyonluk bebek maması vurgununu polis önledi21:55 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu21:51 - Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlendi21:50 - 'Mesut Yılmaz'ın sağlığından ümit kesildi'
21:22 - İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak21:18 - 1'i astsubay, 23 asker karantinaya alındı21:07 - Sağlık personelin tavandan ek ödemesi neden gecikiyor?20:34 - Çankaya eski Belediye Başkanı'nı zehirli örümcek ısırdı20:31 - Bakan Koca'dan 'İspanyol Gribi' örneğiyle tedbir çağrısı
20:30 - Uygulama yapan trafik polisine çarpıp kaçtı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Mesut Yılmaz'ın sağlığından ümit kesildi'
Ek yerleştirme kılavuzuna göre sıfır çeken bölümler
Rusya: Aşı gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?
Temaslı ya da testi pozitif çıkan çalışanlar izinli sayılır mı?
Adalet Bakanı Gül: Yakında 10 bin personel alımı için ilan açacağız
Uzman çavuş tartıştığı arkadaşını öldürdü
İlçe müftüsü cami çıkışında yumruklu saldırıya uğradı
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısı bin 432'ye ulaştı
Soylu AYM'ye karşı sözlerini daha da sertleştirdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aleyna çakır 1
Galatasaray 1
sumak 3
Laponya 2
enes batur 4
neven subotic 1
aşının fiyatının 1.200 TL olması 1
danilo zanna 4
ümit can uygun'un annesinin intihar etmesi 5
halil sezai'nin 67 yaşındaki adamı darp etmesi 3
SON İLANLAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Adalet Bakanlığı 1100 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
İstanbul iline 400 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak
Edirne İpsala SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Saraykent Turizm 3 İşçi Alacak
Kocaeli Karbel 1 İşçi Alacak
Kars Sarıkamış Dağ Turizm 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Nurhak SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam