RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler incelemesi
RTÜK: Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır.
|08 Eylül 2020 15:04
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı
Bir televizyon kanalında Erol Mütercimlerin İmam-Hatip Camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır.RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) September 8, 2020
Kamuoyunun bilgisine sunulur. pic.twitter.com/LXQe5nCezu
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