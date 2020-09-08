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RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler incelemesi

RTÜK: Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır.
 08 Eylül 2020 15:04
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RTÜK'ten Haber Global'e Erol Mütercimler incelemesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili ifadelerini yayımlayan televizyon kanalı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bir televizyon kanalında Erol Mütercimler'in imam hatip camiasına yönelik tahkir edici ifadeleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İmam Hatipliler Derneği, Erol Mütercimler'i kınadı
Anadolu Ajansı
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