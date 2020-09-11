Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Hayati Baş'ın, usta öğretici alımında torpile karşı çıktığı, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin ise "işine gelmiyorsa, prensiplerine aykırı ise istifa et git" dediği iddia edilmişti. Bu sözler sonrasında Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın yaşadıklarını anlatan bir dilekçeyi ilçe kaymakamlığına verdiği ortaya çıkmıştı. Bu dilekçede, Hüdayi Baş, gördüğü baskıları "hayatına kastetmek" olarak nitelendirmişti. Hüdayi Baş'ın yaşadığı büyük depresyon sonrasında, kalp krizi geçirerek vefat ettiği belirtilmişti. Hüdayi Baş'ın eşi de bugün bir internet sitesine yaptığı açıklamada, vefat eden eşinin baskı gördüğünü kendisine aktardığını belirtmişti.

Ancak, bu derece önemli bir olay tüm eğitim camiasında konuşulmasına rağmen;

1- Hala Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama dahi yapmamıştır.

2- Teftiş Kurulu Başkanlığı, hala il milli eğitim müdürü Pervin Töre'yi açığa almamıştır.

Bu derece önemli bir iddiada, 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırılmayı düzenleyen 137 maddesi uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacaktır?

Ortada hem vefat eden müdürün verdiği bir dilekçe hem de eşinin açıklamaları yer almaktadır.