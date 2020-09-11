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Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınav duyurusu yayımlandı

Ticaret Bakanlığının görevde yükselme sınav duyurusu internet sitesinden yayımlandı
 11 Eylül 2020 12:35
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Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınav duyurusu yayımlandı

Ticaret Bakanlığı, personeline yönelik olarak görevde yükselme sınavı açacak.

GYS uygulaması şu unvanlarda yapılacak:

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Eğitim Uzmanı, Şef, Kısım Amiri ve Memur kadroları

Başvurular elektronik ortamda 11.09.2020 tarihinde başlayıp 21.09.2020 tarihi saat 23:59 da sona erecektir.

Yazılı sınav, 08.11.2020 tarihi saat 10.00'da yapılacaktır.

2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı İlanı'nın detayları için Tıklayınız.

2020 Yılı Görevde Yükselme Sınavı'nın konuları için Tıklayınız.
Memurlar.Net
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