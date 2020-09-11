Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
İçişleri Bakanlığı: YILDIRIM- 10 NORDUZ OPERASYONU kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, bir Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır.
|11 Eylül 2020 17:36
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İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesindeki Yıldırım-10 Norduz operasyonunda çıkan çatışmada bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuşun şehit olduğunu, bir jandarma yarbayın ise yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
YILDIRIM- 10 NORDUZ OPERASYONU kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir Jandarma Yüzbaşımız ile iki Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, bir Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz.Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu
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