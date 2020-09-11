Van şehidi jandarma yüzbaşı Samsunlu
Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Samsun nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Mahmut Top ile iki uzman çavuş şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.
|11 Eylül 2020 18:13
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Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Samsun nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Mahmut Top ile iki uzman çavuş şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.
İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, bir jandarma yüzbaşımız ile iki jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, bir jandarma yarbayımız yaralanmıştır" denildi.Van'da 1'i jandarma yüzbaşı, 3 şehit
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