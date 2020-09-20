2005 yılında 4/B'li sözleşmeli personel olan, nasıl emekli olur?

Merhaba bir konuda danışmak istiyorum. 30.08.2000 yılında ilk sigorta girişim var. ve 550 gün ssk lı olarak çalıştıktan sonra 26 .07.2005 yılında 4/b li sözleşmeli memur olarak atandım. 2011 yılındaki khk ile 12.07.2011 yılında kadroya geçtim.Toplamda 15 yıl 2 ay memuriyetim( 4b dahil ise) 550 günde ssk lı çalışmışlığım var.Memuriyet sonrası bünyesel sağlık sorunlarım oluştuğu için % 50 rapor aldım.

1- Bu durumda 5510 a mı yoksa 5434 e mi tabi olurum?

2-Emekliliğimi istersem hangi şartlara tabiyim? (malul maaşımı alırım, yaşlılık maaşımı? )

3- En düşük memur emeklisi maaşı alabilir miyim ?

4- Sözleşmeli sürem emeklilikte memuriyetten sayılıyormu?

5-Eylul 1999 sonrası sigortam olduğu için sgk şartları sağlamadığımı söylüyor. Fakat internette farklı bilgiler var. Yardımcı olursanız cok sevinirim. Teşekkür ederim kolay gelsin.

4 B den kadroya geçen memurun sağlık nedeniyle emekliliğe dair soru ve cevapları:

Kısa açıklamalar:

4 B den memur kadrosuna geçenlerin şayet 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetleri (yedek subaylık, vekil öğretmenlik gibi hizmetler dahil) yoksa, bu kişiler 5510 a tabi olurlar. Sadece emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından 5434 e tabi olurlar.

Emeklilik, engellilikten dolayı emeklilik, malulen emeklilik gibi şartlar açısından 5510 hükümleri uygulanır.

Soru 1 - Bu durumda 5510 a mı yoksa 5434 e mi tabi olurum?

Cevap 1- Malulen emeklilik veya çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilik şartları, aylık bağlanma sistemi açısından tamamıyla 5510 tabi olursunuz.

Soru 2-Emekliliğimi istersem hangi şartlara tabiyim? (malul maaşımı alırım, yaşlılık maaşımı?

Cevap 2- % 50 rapor oranınıza göre malulen emekli olamazsınız. Malulen emekli olunabilmesi için çalışma gücünüzün en az % 60 ını veya görevinizi yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünüzü kaybetmeniz gerekir, bu durumun tespitinde yetkili mercii de SGK Sağlık Kuruludur.

Ancak, çalışmaya başladıktan sonra çalışma gücü kaybınızın % 50 oranında olduğunu belirtmeniz nedeniyle bu durumunuza göre; en az 16 yıldan beri sigortalılık şartını ve 4320 gün de hizmet şartını yerine getirmeniz halinde malulen emeklilik maaşı değil, yaşlılık maaşı almanız mümkün olabilir.

Soru 3- En düşük memur emeklisi maaşı alabilir miyim ?

Cevap 3- 5510 a tabi memurlar için prime esas kazançlar önemli olmaktadır. Aylık hesaplama sistemi 5434 den farklıdır ve alt sınır aylık ödemesi de farklıdır. Bunun için hesaplama yapmak mümkün olmaz, ancak net tutarı öğrenmeniz için SGK ya başvuru yapmanızı tavsiye edebiliriz. https://www.memurlar.net/haber/916371/ adresimizde altsınır aylık değerlendirmesi yapılmıştır, ziyaret edilebilir.

Soru 4- Sözleşmeli sürem emeklilikte memuriyetten sayılıyormu?

Cevap 4- Sözleşmeli süreler emeklilikte memurluk hizmet süresinden sayılmaz, zira bu sürelerde primler işçiler gibi ödenmektedir. Ancak, hem intibak işleminizde hem emeklilik ikramiyesi işleminde memurluk sistemi içerisinde sayılır.

Soru 5- Eylul 1999 sonrası sigortam olduğu için SGK şartları sağlamadığımı söylüyor. Fakat internette farklı bilgiler var.

Cevap 5- SGK nın şartları sağlamadığınızı söylemesi konusunu şu şekilde değerlendirmekteyiz.

Normal emeklilikte emeklilik hizmet + emeklilik yaş grubu aranır. Sizin normal emekli olmanız halinde Kadınlar için emeklilik şartlarında istenilen 58 yaşınızın dolması ve 25 hizmet yılınızın da tam olması gerekir. Muhtemelen SGK kayıtlarında da bu şekilde göründüğü için şartları taşımadığınıza dair, yani çalışma gücü kaybınız ve malullük durumunuz dışında verilen bilgilin doğru olduğunu da düşünmekteyiz.

ANCAK, engellilik nedeniyle, malullük nedeniyle veya çalışma gücü kaybı nedeniyle emeklilikte yaş şartı aranmaz, sadece engellilik ve çalışma gücü kaybı nedeniyle sigortalılık süresi ve hizmet süresi şartı aranır. Bu duruma göre de sizin 2000 yılında ilk sigorta girişi olduğunu belirtemeniz ve % 50 oranında raporunuzun olması nedeniyle, 30/08/2000 + 16 = 30/08/2016 Bu tarihi geçirmiş bulunmaktasınız. Hizmet olarak da 4320 gün aranıyor, bu da 13 yıl eder. Hizmet olarak da tamamlamış oluyorsunuz.

Bu nedenle, şayet çalışmaya başladıktan sonra aldığınız % 50 raporunuza istinaden emekli olma düşünceniz olması halinde hareket şekliniz, bu raporunuzun Kurumunuzca SGK ya iletilmesi ve SGK incelemesi yapıldıktan sonra gelecek cevaba göre, yani raporunuzun kabul edilmesi halinde emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.