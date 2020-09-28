5510'a tabi memurlar işçi veya esnaflık hizmetlerini birleştirince SGK kesintileri artar mı?

2008 sonrası memurluğa başlayanlarda da hizmet bütünleşmesi gerekli bir işlemdir. Bu işlemin yapılması hem kişinin toplam hizmetinin ortaya çıkmasına hem de kurumların memurun ne kadar hizmet süresinin olduğunu bilmesine fayda sağlar.

Ayrıca, emeklilik kesintilerini herhangi bir şekilde etkilemez, ancak görevde iken memurun geçmiş hizmetleri şayet kazanılmış hak aylık derecesinde değerlendirilmesini gerektirir bir hizmet ise bu da memurun görevde iken kazanılmış hak aylık derecesinin artmasına fayda sağlar.

2008 sonrası memurların SGK kesintilerinde 5510 sayılı Kanun Madde 80 hükmündeki kurallara göre prime esas kazançları, yani bir anlamda görev aylıkları üzerinden kesilir.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi memurların Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinde esas alınan kalemler:

5434 e tabi olan memurların (2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlarda), görev aylıklarının tamamından SGK. kesintisi yapılmaz. Kesinti yapılacak unsurlar;

- Memurun derecesi ve kademesine göre 657/43 deki gösterge tablosundaki rakam,

- Memurun derece ve kademesine veya kadro derecesinin karşılığı ek gösterge rakamı,

- Taban aylığı ve kıdem aylığı,

- 5434/Ek 70 de oransal olarak belirlenmiş tutarlar,

- Güncel memur maaş katsayısı.

- Bunlar üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda % 20 tutarını Kurumlar, % 16 tutarını da kişiler karşılar (Kişilerden yapılan kesintileri otomatik olarak kurumlar yapar ve SGK. ya gönderir). Ayrıca % 12 oranında da Genel Sağlık Sigortası Priminin tamamını kurumlar SGK. ya gönderir.

5434 e tabi memurların şayet işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri varsa bunlarda SGK. primlerini yükseltmektedir. Yani 5434 e tabi memurlarda işçilik ve esnaflık gibi süreler intibak işlemine tabi tutulur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi memurların (İlk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluk hizmeti olanlarda) Sosyal Güvenlik Kurumu kesintilerinde esas alınan kalemler:

5510 a tabi olan memurların hemen hemen görev aylıklarının tamamından SGK. kesintisi yapılır. 5510/80 ve 81 inci madde bu kalemleri belirlemiştir. Kesinti yapılacak unsurlar;

- Memurun derecesi ve kademesine göre 657/43 deki gösterge tablosundaki rakam,

- Memurun derece ve kademesine veya kadro derecesinin karşılığı ek gösterge rakamı,

- Taban aylığı ve kıdem aylığı,

- Özel hizmet tazminatı,

- Varsa Makam, Temsil ve Görev Tazminatı,

- Güncel Memur maaş katsayısı.

- Bunlar üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda % 11 tutarını Kurumlar, % 9 tutarını memurlar, ayrıca genel sağlık sigortası primi olarak da % 7,5 tutarını Kurumlar, % 5 tutarını da memurlar SGK. primi olarak karşılar.

- SGK. primlerinde şayet bölge, kurum, birim çalışma yeri, görevin şekli ve benzeri esaslara dayalı olarak asli tazminatlardan ayrıca olarak ek veya ayrıca ödenen tazminat tutarları varsa bu tutarlar dahil edilmemektedir.

- 5510 a tabi memurların şayet işçilik, esnaflık gibi hizmet süreleri varsa bunlarda SGK. primlerini yükseltmez. Yani 5510 a tabi memurlarda işçilik ve esnaflık gibi süreler intibak işlemine tabi tutulmaz. Sadece 657 sayılı Kanun Madde 36 hükmünde kazanılmış hak aylık derecelerinde görevde iken intibak yapılması gerekiyorsa bu süreler memurun kazanılmış hak aylık derece intibakında değerlendirilir.