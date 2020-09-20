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Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı

Adıyaman Üniversitesi, benzer programların farklı fakültelerdeki mezunlarına başvuru imkanı verilmesi konusundaki YÖK'ün uyarısına rağmen hatalarına devam ediyor!
 20 Eylül 2020 00:03
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Adıyaman Üniversitesi bir ilanı daha sınırlandırdı

Hatırlanacağı üzere, 18 Eylül 2020 tarihli yazımızda, Adıyaman Üniversitesi tarafından verilen öğretim görevlisi ilanında "İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak, Tarım Ekonomisi alanında Yüksek lisans yapmış olmak" şartı aranarak, farklı fakülte çatısı altında İşletme mezunu olan kişilerin başvurularına imkan verilmediğini, bu konu hakkında YÖK tarafından çok kısa süre önce ciddi bir uyarı yapıldığına dikkat çekerek ilanın düzeltilmesinde fayda olduğunu gündeme getirmiştik.

Bu sorunun düzeltilmesini beklerken, aynı üniversite başka bir kadroda YÖK'ün uyardığı konunun aksine giderek, bir ilanı daha sınırlandırdı. Besni Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Kullanımı Bölümü Bilgi Yönetimi Programı özel şartı "İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNU OLMAK. İnternet Bilişim Teknolojileri Yönetimi alanında yüksek lisans yapmış olmak. Uzaktan Eğitim alanında çalışmalar yapmış olmak." değiştirilmiştir.

İlanın düzeltilmiş haline göre değerlendirirsek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi çatısı altındaki diğer programlardan mezunlar bu kadroya başvuru yapamamaktadır. Örneğin, İşletme Fakültesi çatısı altındaki İşletme bölümünden mezun olan bir kişi bu kadroya başvura yapabilmekte, ancak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme mezunu aynı eşdeğerliğe ve unvana sahip olmasına rağmen müracaat edememektedir. YÖK'ün dikkat çektiği gibi bu durum eşitlik ilkesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Diğer taraftan, İnternet Bilişim Teknolojileri Yönetimi alanı da her ne kadar istihdam edileceği programla uyumlu olsa bile, açık kaynak araştırmalarına göre sadece Afyon Kocatepe Üniversitesinde bulunmaktadır. Bu nedenle, ilana son derece sınırlı bir başvuru olabileceği gözden kaçmamalıdır.

Bu bağlamda, gerek Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında gerekse Bilgi Yönetimi Programında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarının Adıyaman Üniversitesi tarafından tekrar gözden geçirilmek suretiyle geniş bir katılıma imkan verecek şekilde düzeltilmesi gerekmektedir.
Memurlar.Net
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