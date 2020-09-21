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'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 12 Eylül'de "ASDEP sonuçları haftaya açıklanacak" demişti ama geçen hafta boyunca hiçbir açıklama yapılamadı
 21 Eylül 2020 08:26
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'ASDEP sonuçlara haftaya açıklanacak' denmişti, yine açıklanamadı

ASDEP adaylarının bekleyişi hala sona ermedi.

2017 ve 2018 yıllarında yapılacağı söylenen, ilana 2019 yılının sonunda çıkılan, mülakatları 15 Temmuz 2020 tarihinde sona eren ASDEP personel alımında, mülakat sonuçları 2 aydır açıklanamıyor.

Memurlar.net'te 19 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan haberde; adayların 2020 KPSS'ye hazırlanamadığı, sınavlar öncesinde ASDEP sonuçlarının açıklanması gerektiğine dikkat çekilmiş olmasına rağmen ASDEP sonuçları hala açıklanamamıştı.

ASDEP sonuçları, 12 Eylül'de CNN Türk'teki bir programa katılan bakan hanıma tekrar sorulmuştu. Bakan hanım geçen haftayı hast ederek "ASDEP sonuçları haftaya açıklanacak" demişti.

Ancak ASDEP sonuçları, geçen hafta da açıklanamamıştır.

Bir Bakanlığın, devlet ciddiyetini zedeleyecek şekilde, verdiği tarihlere uyamaması, kötü bir durumdur. Bakan dahi olsa hiç kimsenin buna hakkı bulunmamaktadır.

Yukarıdaki haberden bir saat sonra, 2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklanmıştır. Tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

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