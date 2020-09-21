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2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı

Bu sabah memurlar.net'te yer alan haberde ASDEP sonuçlarının, verilen tarihe rağmen hala açıklanamadığını belirtmiştik. Bakanlık 1 saat sonra sonuçları açıklamıştır.
 21 Eylül 2020 09:16
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2020 yılı ASDEP sözlü sınav sonuçları açıklandı

Bu sabah memurlar.net'te yer alan haberde ASDEP sonuçlarının, verilen tarihe rağmen hala açıklanamadığını belirtmiştik. Tıklayınız. Bakanlık 1 saat sonra sonuçları açıklamıştır. İşte Bakanlığın açıklaması

İŞTE BAKANLIĞIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

ASDEP Alımı Sözlü Sınavı Sonuç Duyurusu

15 Haziran 2020 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılan ASDEP sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonucuna itirazlarını 7 (yedi) gün içinde Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak yapabilecek olup, itirazlar; bu sürenin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelendikten sonra sonucu adaya yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

İtirazların sonuçlanmasından itibaren kesinleşen başarı sıralaması ile tercih ve atamalara ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır.

Sözlü sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız...
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