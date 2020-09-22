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Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı
 22 Eylül 2020 09:23
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Bakan Koca, sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nden sağlık çalışanlarına saldırı ile ilgili detayları açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama

Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir.

Dün, 21 Eylül Pazartesi, akşam saatlerinde, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çekilmiş görüntüler, son derece üzücü ve düşündürücüdür. Olay, belirteceğim şekilde gelişmiştir.

Ateşli silah yaralanması ile hastanemizin Acil Servisine aynı anda başvuran iki hastadan ağır yaralı A.Ö. canlandırma ünitesine alınmış ve fakat 1 saatten fazla süren müdahaleye rağmen maalesef kaybedilmiştir.

Acil Servis Sorumlu Hekimi, hastanın babasına üzücü bilgiyi vermiş; bunun üzerine, hasta yakınları, vefat etmiş olan hastalarını görmek için içeri girmek istemiştir. Kalabalık grubun canlandırma odasına, şartları zorlayarak girmek istemesi üzerine; görevli sağlık çalışanları, örneği çok görülen şiddet olaylarından bir yenisinin yaşanacağı endişesi ile kapıyı kapalı tutmaya ve hasta yakınlarını engellemeye çalışmıştır.

Hastane güvenliğimiz ve emniyet güçleri, olaya kısa sürede müdahale etmiş, adli süreç başlatılmıştır. Olayda hiçbir sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Ama olayın kendisi, hepimiz açısından güçlü uyarı değeri taşımaktadır. Nedenler çok açıktır.

Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık çalışanına yönelik şiddet, en başta, uygarlığın temel ilkesi olan insana saygı ilkesine aykırıdır. İnsana saygı, insanca davranışlar içinde en insanca olanıdır.

Şiddet olaylarının, sağlık hizmetlerinin kalitesini kaçınılmaz biçimde düşüreceğini ise kabul etmek zorundayız. Bu yaralayıcı, tedirginlik uyandıran şiddet gerçeğini, toplum-devlet birlikteliğinde rehabilite etmek görevimizdir.

Bakanlık olarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için, gerekli her zeminde çabamız kararlılıkla devam edecek. Çalışma arkadaşlarımıza destek vermeyi hep öncelik kabul edeceğiz. Tıpkı tıbbın hastaya karşı davranışımız için geliştirdiği meslek ahlakı gibi, sağlık çalışanına karşı davranış için de bir kültür oluşturulmasına ise toplumun duyarlı kesimleri, birlikte ön ayak olmak zorundayız. Hem yasayı hem ahlakı güçlü tutmalıyız.

Toplumumuzdan isteğim şudur: Dünyanın en fedakar sağlık çalışanları olduklarını bu salgın döneminde bir kez daha ispatlayan evlatlarınıza, dünyanın örnek alacağı sevgi ve saygıyı gösterelim. Sağlık çalışanlarımıza saygıyı bir insanlık kalitesi olarak görelim.

İyi gün dostu her zaman bulunur. Kötü gün dostlarımız sağlık çalışanlarımızdır.

Halkımıza saygı ve selamlarımla

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Memurlar.Net
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