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Ankara'da, sağlık çalışanları, barikat kurarak linçten kurtuldu
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırmaya çalıştı.
|21 Eylül 2020 22:37
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Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'e bu akşam saatlerinde silahlı saldırı sonrası yaralanan bir kişi getirildi. Doktorların müdahalesine rağmen yaralanan kişi kurtarılamadı. Bunun üzerine sağlık çalışanları, hasta yakınlarının saldırısından barikat kurtararak kurtuldu.
Edindiğimiz bilgilere göre olay sırasında sağlık çalışanlarından yaralanan olmadı.
* Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaneye kaldırılan hastanın hayatını kaybetmesi üzerine, hasta yakınları, müdahale odasına saldırdı.MemurlarNet (@memurlarnet) September 21, 2020
* Doktorlar, sedyelerle barikat kurmak zorunda kaldı.#SağlıktaŞiddeteHayır pic.twitter.com/JZEjBOpWQU
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