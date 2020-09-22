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YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına başvuru şansı vermedi

Süleyman Demirel Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı kadrosu için belirlediği özel şartlarda ilgili lisans mezunlarına şans tanımadı!
 22 Eylül 2020 11:24
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YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına başvuru şansı vermedi

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından 21 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de 5 adet Öğretim Görevlisi kadro ilanı verilmiştir.

Söz konusu kadroları incelediğimizde; Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma Bölümü Acil Durum ve Afet Yönetimi Programında aşağıda belirtilen 2 adet Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edildiğini ve bu kadrolarda "Acil Durum ve Afet Yönetimi" lisans mezunlarına başvuru şansı verilmediği görülmektedir.

Diğer taraftan, ilgili üniversitenin web sayfasına ve "2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"na baktığımızda; Acil Durum ve Afet Yönetimi Programına henüz öğrenci alımının yapılmadığını görüyoruz. Bu noktada öğretim elemanı istihdamı yapılacak; Acil Durum ve Afet Yönetimi Programında ilgili alanın lisans mezunlarına başvuru şansı tanınmaması hakkaniyete ve fırsat eşitliğine aykırılık teşkil etmektedir. Oysa ilk defa öğrenci alımı planlanan ara meslek elemanı yetiştirmeye yönelik programda yeterliliklere dayalı meslek icrasını sağlıklı ve etkin düzeyde gerçekleştirilebilmek için öncelikle alan mezunları arasından istihdam hedeflenmelidir.

Yine ilanda görüldüğü gibi 4 sıra numaralı ilanın mevcut durumunda örneğin İşletme bölümü lisans/tezli yüksek lisans mezunu herhangi birisi arama kurtarma alanında deneyim sahibi olması durumunda başvuru yapabilecektir. Sahip olunan deneyimin eğitim öğretim süreçlerine yansıtılması önemli bir parametre olmasına rağmen alan mezunu biri ile farklı bir alanda eğitim almış bir adayın deneyimi arasında dağlar kadar fark olduğu da tartışılmaz bir gerçektir. Yine bu ilanda istenilen 5 yıllık deneyim şartı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca hangi öğrenim düzeyinden sonra olduğu açıkça belirtilmemiştir.

Sonuç itibarıyla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde akademik ilanlarda eşdeğer programlardan mezunların bile başvurularının önünün kesilmeye çalışılması durumunda uygulamalara müsaade edenler hakkında gerekli işlemlerin tesis edilmesinde tereddüt yaşanmayacağının altı çizilmişken ilgili alan mezunlarının kadrolara başvurmaları noktasında fırsat eşitliğine sırt dönerek keyfiyete uzanan uygulamalara imkan tanıyanlara da elbette bir yaptırımın olması gerektiği düşüncesindeyiz. Aksi takdirde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bu durumlara kör kalırsa ilanlarında artık bakılacak hali kalmayacaktır.

Açıklanan sebeplerle Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından ilerleyen süreçte olası mağduriyetlerin doğmaması için "Acil Durum ve Afet Yönetimi" mezunlarına başvuru hakkı vermek üzere söz konusu kadroların ve diğer usulü hataların başvuru süresi içerisinde aşamasında revize edilmesi doğru olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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