Süleyman Demirel Üniversitesi'nden YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına şans vermedi haberine tekzip
Süleyman Demirel Üniversitesi'nden YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına şans vermedi haberine tekzip
|05 Ekim 2020 11:07
|+Aa- Yazdır
Süleyman Demirel Üniversitesi'nden YÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına şans vermedi haberine tekzip
Süleyman Demirel Üniversitesi'nden memurlar.net'e gönderilen tekzipYÖK'ün uyarısına rağmen, Üniversite alan mezunlarına başvuru şansı vermedi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karantina kuralına uymayan 460 kişi KYK yurdunda izole ediliyor
05 Ekim 2020 11:19
|Adıyaman'da 69 ev karantinaya alındı
05 Ekim 2020 10:49
|Savunma sanayisinin kahramanları animasyonla anlatılacak
05 Ekim 2020 10:37
|'Duygu Delen' olayı dahil şüpheli ölümler için özel soruşturma bürosu kuruldu
05 Ekim 2020 10:08
|Tereyağında tağşiş uyarısı! İşte anlamanın yolları
05 Ekim 2020 09:20
|Gençler için staj portalı kuruluyor
05 Ekim 2020 08:32
|Boğaziçi Köprüsü'ndeki 15 yıllık sır! Yıllar sonra FETÖ'cü çıktı
05 Ekim 2020 07:55
|Leylekler göç etti, restorasyon yeniden başladı
04 Ekim 2020 23:00
|Bursa'da paylaşımlı bisiklet uygulaması başladı
04 Ekim 2020 21:29
|Tuzakla yırtıcı kuşları yakalayan 3 kişiye 176 bin lira ceza
04 Ekim 2020 19:15