MEB'den uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik açıklama
Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze ve uzaktan eğitimdeki ek ders ücretlerine yönelik 11 maddelik açıklama yaptı.
|23 Eylül 2020 20:08
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