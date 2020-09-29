OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyor

İhraç edilen personelin başvurularını karara bağlayan OHAL Komisyonu, son raporunu 3 Temmuz 2020 tarihinde açıklamıştır. Son açıklanan rapora göre 126 bin 300 başvurudan 108 bin 200'ünü karara bağlanmıştır.

Ancak komisyon, bu tarihten itibaren yeni bir rapor açıklamamıştır. OHAL Komisyonunun 3 Temmuz tarihindeki raporunda başvuruların %85'inin sonuçlandırıldığı belirtilmiştir. Dolaysıyla kalan dosya sayısı 18 bin 100'dür.

Komisyon pandemi öncesinde her ay ortalama 5-6 bin dosyanın incelemesini tamamlayabilmekteydi. (9 Kasım 2018 tarihli rapor için tıklayınız.) Ancak Komisyon 27 Mart 2020 ila 3 Temmuz 2020 arasında sadece 3 bin 400 dosyayı incelemiş ve sonuçlandırmıştır. Pandemi dolaysıyla, kamu kurumlarından gelen bilgi akışı azaldığı içi incelenen dosya sayısı da azalmıştır.

Komisyona başvuran ve dosyalarının incelenmesini bekleyenler, Pandemi süreci nedeniyle aksayan duyuruların yayınlanması bekliyor.

Komisyonun kendi internet sitesindeki son açıklamalarını görmek için tıklayınız.