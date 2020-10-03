1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreni sırasında, kullandığı makam aracını özel güvenlik görevlisinin üstüne süren şoför hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
 03 Ekim 2020 21:25
+Aa- Yazdır
MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı

Vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen'in cenaze töreni sırasında, kullandığı makam aracını özel güvenlik görevlisinin üstüne süren şoför hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından, bir sürücünün siyah makam aracını özel güvenlik görevlisinin üzerine sürdüğü yönünde paylaşımlarda bulunulduğu hatırlatıldı.

Olayın bugün saat 12.45 sıralarında Hacı Bayram Camisi yerleşkesinde Ergezen'in cenazesi esnasında, makam sahibinin araçta bulunmadığı bir anda gerçekleştiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak adli işlem başlatılmış olup özel güvenlik görevlisi Ö.K.'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilir ölçüde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı yönünde sağlık kuruluşunca rapor düzenlenmiştir."

MHP'li Haberal'ın şoförü, belediye personeline kasten çarptı
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
17 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sporcunun öldüğü kazada tutuklanan oda başkanı serbest bırakıldı
02 Ekim 2020 21:57		 Kargo aracında gizlenmiş tarihi eserler ele geçirildi
02 Ekim 2020 21:29
Taksim'de çarşaflı erkek paniği! Kıskıvrak yakalandılar
02 Ekim 2020 20:46		 Trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatmıştı! İlk duruşmada tahliye...
02 Ekim 2020 17:20
Oto faresi saklandığı evde yakalandı
02 Ekim 2020 16:52		 Kendini doçent olarak tanıttı, işe alma vaadiyle 50 kişiyi dolandırdı
02 Ekim 2020 16:09
Leyla davasında karar çıktı
02 Ekim 2020 15:25		 Kobani eylemleri soruşturmasında 17 şüpheli tutuklandı
02 Ekim 2020 10:02
Başkanın kiralık arsasına 'kaçak yapı' incelemesi
01 Ekim 2020 19:18		 Esra Erol'da duyuruldu: Genç kızı mağdur eden7 kişi gözaltına alındı
01 Ekim 2020 17:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:29 - Azerbaycan 7 köyü daha işgalden kurtardı22:21 - Korucu, imam ve muhtara kaçak tavşan avı baskını22:18 - Can dostların sevgi dolu sığınağı: Emekli Hayvanlar Çiftliği22:14 - Vergi kaçakçılarına göz açtırılmadı22:05 - Bakan Albayrak'tan 'TCMB' paylaşımı22:03 - ERÜ Rektörü'den Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin açıklama
21:44 - 3 hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı21:41 - RTÜK'ten Spotify'a erişimi engelleme uyarısı21:40 - Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 35 milyonu aştı21:32 - Dünyanın yüzde 60'ı çevrimiçi21:25 - MHP'li vekilin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı21:01 - Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
20:59 - Eşi ve 3 çocuğunu rehin alan kişi etkisiz hale getirildi20:28 - Cezaevinde öldü, mektubu cenazesiyle aynı gün evine gitti20:21 - 6 yaşındaki çocuğa ateş ettiren enişte ve baba serbest20:17 - Iğdır'da iki aile arasında silahlı kavga: 9 kişi yaralandı20:15 - Ermenistan Başbakanı: Çok fazla zayiatımız var
20:11 - Trump'ın doktoru: Başkan şu anda gayet iyi durumda
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Rektöre çirkin iftirada, iddiayı ilk ortaya atan gazeteciler gözaltına alındı
Artık araç sahibi olmak 'lüks' hale gelebilir
Pandemi döneminde yüzde 500 artan hobi bahçeleri yıkılacak
Askeri hastaneye kaldırılan Trump'ın doktorundan açıklama
Belediye İmar Müdürü çocuk pornosundan tutuklandı!
Koronavirüste hastalık gidiyor, bu etkileri kalıyor
Prof. Dr. Canan Karatay'dan koronavirüs tavsiyeleri
Ağır hasta sayısı kontrol edilebilir seviyede seyrediyor
Koronavirüse yakalanan savcı hayatını kaybetti
Yerli aşıda insan denemesine geçildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
trabzon ekşilisi 1
Sarayiçi 1
bana yaklaşma 1
Yağın bir ayda yüzde 50 zamlanması 3
01.10.2020 şampiyonlar ligi kura çekimi 1
hatalı basım para 3
tirsi 1
Düşük Teknolojili Yatırım 1
Bulik 1
Biyokütle 1
SON İLANLAR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Engelli 4 İşçi Alacak
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü 1 İşçi Alacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 50 personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Ereğli Belediyesi 14 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi Geçici 100 İşçi Alacak
Sivas Akbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Şırnak Silopi SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam