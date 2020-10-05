Kabinenin gündemi yoğun... Masada 5 konu var
|05 Ekim 2020 06:50
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Toplantıda, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edilen toprağı Dağlık Karabağ'ı geri alması için yaptığı operasyon ele alınacak.
AŞIDA MUTLU SON YAKIN
Toplantıda salgında alınan ek tedbirlerin topluma yansıması da gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın zatürre, hastanelerin doluluk durumu, erişkin yoğun bakım ve ventilatör doluluk oranlarıyla ilgili sunum yapması bekleniyor. Yerli aşının insanda denenmesi aşamasıyla ilgili detaylar da anlatılacak. Bilim Kurulu'nca eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumları da toplantıda ele alınacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, anaokulu ve 1. sınıfların okula başlamasıyla birlikte aldıkları tedbirleri dile getirecek.
Toplantıda ayrıca Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın bu ay içinde görevi bırakacağını açıklamasına binaen muhtemel gelişmeler ele alınacak. Dün İstanbul'da Serrac'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Türkiye ile Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakat Muhtırası'nın BM tarafından tescillenmesi sonrası gelişmeler de masaya yatırılacak. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la askeri boyuttaki istikşafi ve diplomatik görüşmeler de kabinenin bir diğer gündem maddesi. Yine terörle mücadeledeki son durum hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yıldırım Operasyonları" hakkında sunum yaparak bilgi verecek. Soylu, virüsle mücadelede alınan tedbirleri de anlatacak. Ayrıca Kobani eylemleri soruşturmasının da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.
Ebru Karatosun
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