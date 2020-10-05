'500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğiz'
|05 Ekim 2020 19:43
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan: Ermenilerin yaptıkları katliamlar cezasız bırakıldı Erdoğan: 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar yüz yüze eğitim başlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi başlanacağını açıkladı.MemurlarNet (@memurlarnet) October 5, 2020
Ayrıca, önümüzdeki haftadan itibaren ilk etapta 500 bin öğrenciye ücretsiz tablet bilgisayar dağıtılacağını duyurdu. pic.twitter.com/QyNgqAw4Rz
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