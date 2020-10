Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?

Soru: Ben 9 yıl TİGEM'de daimi işçi olarak çalıştım. Son 2 yıldır Milli Eğitim'de 657'ye tabi memur olarak çalışıyorum. Hizmet birleştirmesi yaptım. Yıllık izinde ve derecede bir değişim olmadı. Normalde yıllık iznim yükselir diye biliyorum.

Cevap: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Yıllık İzin başlıklı 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." ve Yıllık İzinlerin Kullanılış başlıklı 103 üncü maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir."hükmü yer almaktadır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Tebliğde yer alan ifadeler doğrultusunda bir kamu iktisadi teşebbüsü olan TİGEM'de daimi işçi statüsünde çalışılan sürelerin 30 gün yıllık izin hakkı için gerekli 10 yıllık sürenin hesabında dikkate alınması gereklidir.

Diğer taraftan, Devlet memurlarının memuriyet dışındaki çalışmalarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi bir yasa hükmüne dayanmak zorundadır. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında düzenlenen (C) fıkrasında; memuriyet dışında geçen hangi nitelikteki hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda örneğin, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyet dışında kamuda çalıştıkları sürelerin tamamı ile özelde çalıştıkları sürelerin belli bir oranı kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu düzenlemelere göre örneğin TİGEM'de işçi kadrosunda teknisyen olarak çalışan birinin sonradan Milli Eğitim Bakanlığında Teknik Hizmetler Sınıfında teknisyen kadrosuna atanması halinde TİGEM'deki sürelerin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin tespitinde dikkate alınacakken, Milli Eğitim Bakanlığında GİH sınıfına dahil bir kadroya atanması halinde bu süreler dikkate alınmayacaktır.

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi ise hizmet süresi bakımından farklı bir esas belirlemiş olup, bu maddede aranan 8 ve 10 yıllık sürelerin hesabında kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun geçen süreler dikkate alınmaktadır. Buradaki durum yıllık izne esas hizmet süresiyle benzerlik arzetmektedir.

Memuriyet dışında çalışılan süreler için hizmet birleştirmesi yapılması ise emekliliğe esas hizmet süresi veya prim gün sayısı tespitiyle ilgili bir durum olup, memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesini etkilememektedir.

Sonuç olarak, memuriyet öncesi TİGEM'de daimi işçi olarak çalışılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğini, bu sürelerin derece ve kademe tespitinde dikkate alınmasının ise memurun hizmet sınıfına göre farklılık arz ettiğini değerlendirmekteyiz.