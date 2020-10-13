İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
|13 Ekim 2020 07:15
|+Aa- Yazdır
İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 32 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK'ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.
Operasyon sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|PKK'nın su yalanı çöktü
13 Ekim 2020 06:40
|Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı
13 Ekim 2020 00:54
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
13 Ekim 2020 00:17
|FETÖ'den gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı
12 Ekim 2020 23:34
|Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı imha edildi
12 Ekim 2020 22:02
|İkna çalışmaları sonucu 7 PKK'lı terörist teslim oldu
12 Ekim 2020 19:41
|Edirne'de eski emniyet mensubu 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Ekim 2020 18:20
|Adana'da 6 FETÖ sanığından 5'ine beraat, 1'ine hapis
12 Ekim 2020 16:34
|Eski AYİM üyesi Çelik'e FETÖ üyeliğinden hapis cezası verildi
12 Ekim 2020 16:08
|Denizli'de FETÖ şüphelisi gözaltına alındı
12 Ekim 2020 15:18