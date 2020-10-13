Tahliye edilen Ege Ordu Komutanı eski Emir Subayı gözaltında
Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi kararıyla tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk yeniden gözaltına alındı.
|13 Ekim 2020 08:06
|+Aa- Yazdır
- Yargılandığı FETÖ davasında ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen eski Ege Ordusu Komutanı emir subayı Fevzi Öztürk, yeniden gözaltına alındı.
Hakkında FETÖ üyesi olma suçundan dava açılan ve İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Fevzi Öztürk, tekrar gözaltına alındı.
Öztürk'ün tahliye tarihinden sonra hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın çalışmasına göre darbe girişiminden ve FETÖ mensubiyetinden işlem görmüş asker şahıslarla ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık irtibatına dayalı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yeni ve ek deliller tespit edildiği belirtildi.
Öztürk, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yeniden gözaltına alındı.İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikte 89 FETÖ gözaltısı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bahçeli'nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptı
13 Ekim 2020 08:14
|Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlikte 89 FETÖ gözaltısı
13 Ekim 2020 07:53
|5 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı
13 Ekim 2020 07:15
|PKK'nın su yalanı çöktü
13 Ekim 2020 06:40
|Kayseri'de PKK operasyonu: 1 gözaltı
13 Ekim 2020 00:54
|Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
13 Ekim 2020 00:17
|FETÖ'den gözaltına alınan 21 kişiden 11'i tutuklandı
12 Ekim 2020 23:34
|Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı imha edildi
12 Ekim 2020 22:02
|İkna çalışmaları sonucu 7 PKK'lı terörist teslim oldu
12 Ekim 2020 19:41
|Edirne'de eski emniyet mensubu 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
12 Ekim 2020 18:20