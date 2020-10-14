'Işıklar yanıyor' paylaşımı yapan AYM üyesi özür diledi
|14 Ekim 2020 13:23
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Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımı nedeniyle kamuoyundan özür diledi.
Yıldırım, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararının ardından sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını ekleyerek yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Engin Yıldırım, dün gece paylaştığı mesajda maksadını aşan ifadeler kullanmış olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, kasıtlı şekilde hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmasının söz konusu olamayacağını ifade etti.
Hukuk ve demokrasi karşıtı her türlü girişimin karşısında olduğunu kaydeden Yıldırım, "Mesai sonrası Anayasa Mahkemesi bahçesinde yaptığım yürüyüşün ardından çektiğim fotoğrafı hukuk dışı herhangi bir imada bulunmaksızın paylaştım. Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan: AYM üyesinin paylaşımı talihsiz Bakan Gül'den 'ışıklı paylaşım' açıklaması
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