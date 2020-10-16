KHK ile ihraç edilen memur, tüm hizmet süreleri memurluk ise emekli ikramiyesi alabiliyor, değilse alamıyor

SORU: Emekliliğe esas hizmet süresi 24 yıl 10 ay iken KHK ile öğretmenlikten ihraç edildim. Hakkımda Cumhuriyet Başsavcılığının takipsizlik kararı var. Kasım-2020 itibariyle emeklilik yaşını dolduruyorum. 2 ay SSK pirimi ödediğim taktirde emekli sandığından emekli olabiliyorum. Ancak emekli ikramiyesi almak konusunda net bir bilgiye ulaşamıyorum. En azından 24 yıl için emekli ikramiyesi alamaz mıyım? Alabilmek için ne yapmam gerekir? İyi günler dilerim.

CEVAP: Memurluktan ihraç edilen ve takipsizlik kararı alan kişi emekli ikramiyesi alabilir mi? sorunuz özelinde konuyu değerlendirmekteyiz.

Memurların hizmetlerine karşılık emeklilik ikramiye ödenmesi kuralları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Buradaki şartlar;

Hizmetleri içerisinde SSK., Bağ-Kur hizmeti olmayanlar:

Sadece memurluk süresi olan memur meslekten ihraç edilmiş, istifa etmiş, müstafi sayılmış, tutuklanmış, herhangi bir nedenden dolayı ceza almış olsa dahi, memurluk süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanırsa memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir.

Hizmetleri içerisinde SSK., Bağ-Kur hizmeti olanlar:

Memurluk süresi ile birlikte SSK.lı, Bağ-Kurlu süreleri varsa emekli aylığı bağlansa dahi memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alamıyor. Yani 24 yıl 10 ay memurluk 2 ay işçilik SSK.lı hizmet olduğundan emekli ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni Madde 89 hükmünde 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmüne atıf yapılmasıdır. Yani memurlara memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için de iş kanunu kuralları uygulanıyor, nasıl ki iş kanununa tabi çalışan bir işçiye işverenin haklı sebebiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenmiyorsa, memurun da kurumu tarafından memurluktan ayırma, ihraç edilme gibi sebeplerle işten ayırması durumunda memurluk sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmiyor.

Açıklamalarımız bağlamında sonuç değerlendirmemiz olarak, durumunuz 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmüne girmekte, bu hükümde de birleştirilmiş hizmetler üzerinden aylık bağlanılması durumunda emekli ikramiyesi ödenmesi şartlarına bakıldığından, sizin de memurluktan ayrılmanız dikkate alındığında ve SSK lı çalışarak aylık bağlanması mümkün olsa da ikramiye ödemesinin mümkün olamayacağını değerlendirmekteyiz. Sonuçta meslekten ihraç ve işçi veya esnaf olarak çalışarak emeklilik kazanımınız sonrasında bağlanacak olan emekli aylığınızı etkilemez, ancak meslekten ihraç emekli ikramiyesinin ödenmemesine yol açar.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Madde 89 hükmü:

"Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir...."