Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması için fiilen görevde başvuru yapma şartı var

SORU: Merhaba, 2018'de rapor aldım. 2.10.2025 yılında 18 yıldan ve 4680 günden emekli olabileceğim soylendi. Prim günlerimi doldurup memurluktan istifa edip emekliliğimi bekleyebilir miyim ya da emekliliğimi aktif memurluk yaparak mı beklemek zorunda mıyım?çok tşk.

CEVAP: Görevde iken rapor alan memur istifa ettikten sonra engellilikten dolayı aylık talebinde bulunabilir mi?

Görevde olmayan memur engellilikten dolayı yaşlılık aylığı talebinde bulunamaz. Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı bağlanması talebini fiilen görevde iken yapması gerekmektedir.

Memurların engellilik durumlarından dolayı sosyal güvenlikte emeklilik haklarını kazanmada;

Engellilik mevzuatına uygun olarak memurluğa başlama,

Göreve başladıktan sonra engelli hale gelme,

hallerinde gerek 5434 sayılı Kanunda, gerekse 5510 sayılı Kanunda aranılan şartlar farklı olmaktadır.

5434 e göre engellilik şartları;

5434 e tabi olan memurlar 2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış kişilerdir.

5434 de engellilik mevzuatına tabi olarak işe başlamış olan memurlar, engellilik oranları en az % 40 oranında olduğundan 15 yıl hizmetlerini tamamladıklarında yaş şartı aranmadan emekli olabilmektedirler. Ayrıca, sigortalılık süresini doldurma şartı bulunmaz.

5434 de, engellilik mevzuatından yararlanarak aylık talebinde bulunmak için mutlaka memur olarak fiilen görev yaparken talepte bulunmaya yönelik hükümler bulunmaz. Ancak, SGK uygulamalarında aylık talep tarihinde görevde şartı aranmaktadır. Ancak, açılan davalar neticesinde mahkemelerce 5434 de engelleyici hüküm olmadığı gerekçesiyle engellilikten dolayı aylık talebinin görevde olmadan da yapılabileceği kararları verilmektedir. Bu durum sadece 5434 e mahsus olup, 5510 da açık hüküm bulunduğundan, yani engellilikten dolayı aylık talep etmek için ön koşul mutlaka memur olarak görevde bulunma hali aranmaktadır.

5510 a göre engellilik şartları;

5510 sayılı Kanunla göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlar için engelliliklerinden dolayı emeklilik hakkı verilmiştir. Bunun şartları da;

- İlk kez 2008 yılı Ekim ayından sonra memurluğa başlamış olanlar için 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmü uygulanır ve bu hükme göre;

Görevde iken alınmış olan sağlık kurulu raporları Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde memurun çalışma gücündeki kayıp oranının;

% 50 ila % 59 arasında olanlar en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

% 40 ila % 49 arasında olanlar da en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

Şartları aranmaktadır.

Bu durumda, engellilikten dolayı yaşlılık aylığı için hem hizmet süresinin hem de sigortalılık süresinin tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca, bu şekilde yararlanma şartları içerisinde, görevleriyle ilişiklerinin kesilmesi için mutlaka bir istek olması ve emeklilik sevkinin yapılması gerekmektedir. Yani, bu şekilde memurun hali hazırda görevde iken bu şartlardan yararlanması gerekmektedir. Dolayısıyla, hizmet süresini tamamlayıp sigortalılık süresini istifa ettikten sonra tamamlama sistemi engellilikten dolayı aylık bağlanması işleminde uygulanmaz. .

-2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar için 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü uygulanır ve bu tamamıyla 5434 e tabi memurlar içindir;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar için de 5434 de olmayan ve ilk kez 5510 la getirilen ve görevde iken çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlar için de engelliklerinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanması hakkı sağlanmıştır. Bu şartlar da;

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde memurun çalışma gücündeki kayıp oranı;

% 50 ila % 59 arasında olanlar için, en az 5760 gün,

% 40 ila % 49 arasında olanlar da, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması şartı aranır ve bu durumda olanlar için ayrıca bir sigortalılık süresi aranmaz. Ancak, bu şartlardan yararlanmak için memurun aylık talep tarihinde mutlaka memur statüsünde çalışma şartı da aranır. Yani, görevinden ayrıldıktan sonra açıkta iken aylık talebinde bulunamaz.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetiniz varsa ve göreve başladıktan sonra çalışma gücü kayıp oranınıza göre sadece hizmet süresi aranır, sigortalılık süresi aranmaz, ANCAK bu şekilde aylık bağlanması talebinde bulunmanız için mutlaka görevde iken bu şartları, yani hizmet süresi şartının yerine getirilmesi gerekir. Sigortalılık süresini tamamlama şartı aranmaz.

Şayet, 2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmetiniz yoksa ve sadece işçi veya esnaflık süreleriniz varsa çalışma gücü kayıp oranınıza göre emeklilik için hem hizmet toplamı hem de sigortalılık süresi şartı aranır, ANCAK bu şekilde aylık bağlanması talebinde bulunmanız için yine mutlaka görevde iken bu şartları, yani hizmet ve sigortalılık süresi şartlarını tamamlamanız gerekir. AÇIKTA iken sigortalılık süresinin tamamlanması sayılmaz.

Özetle göreve başladıktan sonra rapor almış olmanız nedeniyle hakkınızda 5510 hükümleri uygulanacağından;

Birinci olarak engellilik oranlarınıza göre yukarıda belirtilen hizmet süreleri ve/veya sigortalılık sürelerinizi taşımanız gereklidir.

İkinci olarak, engellilikten dolayı aylık talebinde bulunmanız için mutlaka memur olarak çalışıyor olmanız gereklidir, memur olarak çalışmama halinde engellilikten dolayı talepte bulunamayacağınızı değerlendirmekteyiz.