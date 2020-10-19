İyi Partili Vekil: İstanbul il başkanımız FETÖ'cüdür
|19 Ekim 2020 21:40
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İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına konuk oldu.
Partinin ağır toplarından olan Özdağ, programda çok çarpıcı ifadeler kullandı.
"BUĞRA KAVUNCU FETÖ'CÜDÜR"
Özdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu söyledi.
Buğra Kavuncu'nun İyi Parti'ye gelmeden önce Meral Akşener'i uyardığını da söyleyen Ümit Özdağ, ''Meral Hanım, güvenlik konusunda devletin en önemli kişisiyle görüştüğünü ve Buğra Kavuncu hakkında bir olumsuz bilgi yok dediklerini bana söyledi. Ben de kendisine devlet elindeki her bilgiyi vermez dedim." ifadelerini kullandı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN ENVER ALTAYLI VURGUSU
Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddiasını, Enver Altaylı'nın yeğeni olması ile Kazakistan'da bulunduğu yıllarda, daha sonra FETÖ'den kapatılan Kazak Türk İş Adamları Derneği (KATİAD)'nin kurucu ve yöneticisi olmasına dayandırdı.
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