İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a jet yanıt: Niyetiniz ifşa olmuştur

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürdü ve Genel Başkan Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu ifade etti. Özdağ, "Sayın Genel Başkan'a ben bu uyarıyı yaptığım zaman iki devlet görevlisiyle konuştuğunu ve bu devlet görevlilerinin Buğra ile ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylemişler" ifadelerini kullandı.

"NİYETİNİZ VE PAZARLIKLARINIZ İFŞA OLMUŞTUR"

Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan sözlerine parti yönetiminden yanıt gecikmedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendini kime yutturduysan bilmem ama sende İYİ Parti'ye zarar verebilecek kalibre olmadığı gibi, İYİ Parti'de de buna izin verecek bir yönetici kadrosu zaten yok. Niyetiniz ve pazarlıklarınız ifşa olmuştur. Herkes için hayal kırıklığısınız. Kurultay tuzağını gördü, oyununu bozdu.!" ifadelerini kullandı.

"KENDİSİ ANLATTI, HEPİMİZ NE OLDUĞUNU ANLADIK"

Daha sonra Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Dervişoğlu, "Başkası anlatsaydı belki anlamayacaktık... Kendisi anlattı, hepimiz ne olduğunu anladık! Sabrın sonu selametmiş!" dedi.