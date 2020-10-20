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'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama

Trendyol şirketi bir açıklama yaparak, kullanıcılarının kredi kart bilgilerinin hacklendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.
 20 Ekim 2020 00:25
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'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama

Trendyol şirketi, sosyal medyada yayılan ve Vatan Bilgisayar gibi Trendyol'un kullancılarının da hacklendiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

Trendyol'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Merhaba,müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.

Memurlar.Net
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