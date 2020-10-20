'Trendyol'da, kredi kart bilgileri hacklendi' iddialarına açıklama
Trendyol şirketi bir açıklama yaparak, kullanıcılarının kredi kart bilgilerinin hacklendiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.
|20 Ekim 2020 00:25
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Trendyol şirketi, sosyal medyada yayılan ve Vatan Bilgisayar gibi Trendyol'un kullancılarının da hacklendiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Trendyol'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Merhaba,müşterilerimizin kart bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar doğru değildir. Uluslararası standartlarda korunan sistemimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmamıştır. Her zaman olduğu gibi güvenle alışveriş yapmaya devam edebilirsiniz.
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