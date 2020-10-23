'Öğrenim kredisi borçları da yapılandırmaya dahil edildi'

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak.

Muş, saat 14.30'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek" dedi.

Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıklıyor. Paket vergi, SSK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsıyor.

İlk taksit şubat 2021'den itibaren öngörülüyor

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi diğer vergi ve harçlar, kurum alacakları, zam ve faizler yapılnadırma kapsamına alıacak.

Sosyal Güvenlik Primlere, yapılandırılan borçlara 18 taksit hakkı tanınacak

Öğrenim Kredisi yapılandırmaya dahil edildi.