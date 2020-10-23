'Öğrenim kredisi borçları da yapılandırmaya dahil edildi'
|23 Ekim 2020 14:14
|+Aa- Yazdır
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırmasının detaylarını açıklayacak.
Muş, saat 14.30'da TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısında, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "SGK, KYK, trafik ve köprü cezalarını kapsıyor" açıklamasını yaptı.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi yapılandırması teklifiyle ilgili "Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız. 18 taksit imkanı getirilecek" dedi.
Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını açıkladı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili kanun teklifini açıklıyor. Paket vergi, SSK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsıyor.
İlk taksit şubat 2021'den itibaren öngörülüyor
Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi diğer vergi ve harçlar, kurum alacakları, zam ve faizler yapılnadırma kapsamına alıacak.
Sosyal Güvenlik Primlere, yapılandırılan borçlara 18 taksit hakkı tanınacak
Öğrenim Kredisi yapılandırmaya dahil edildi.'Hobi bahçeleri' ile ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz'
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevine ant içerek başladı
23 Ekim 2020 15:22
|'Hobi bahçeleri' ile ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz'
23 Ekim 2020 14:47
|Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ağrı'da cami açılışı yaptı
23 Ekim 2020 14:24
|'2021 yılını Türkiye'de afet eğitim yılı olarak ilan edeceğiz'
23 Ekim 2020 13:58
|Erdoğan: Toplu mekanlardan kaçınalım
23 Ekim 2020 13:57
|İYİ Parti: Vergi ve sigorta primi yapılandırmasına olumlu oy vereceğiz
23 Ekim 2020 13:48
|'Azerbaycanlı kardeşlerimiz büyük bir mücadelenin içindeler'
23 Ekim 2020 13:44
|Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor
23 Ekim 2020 10:29
|MHP'den İYİ Parti'ye bozkurt işareti tepkisi
23 Ekim 2020 09:00
|Ermenistan ünlülerin fotoğraflarını propagandaya alet etti
23 Ekim 2020 08:57