'Hobi bahçeleri' ile ilgili yeni bir çalışma yapıyoruz'

AK Parti Milletvekili yapılandırmaya ilişkin kanun tasarısı hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

Mehmet Muş, gazetecilerin hobi bahçeleri üzerine soru sorması sonrası şu açıklamada bulundu:

Bu hobi bahçeleri meselesi, ruhsatı, imarı , planı olmayan kaçak yapılar. Bunlar ile alakalı ceza kesiliyor, belediyeler tarafından uygulanıyor.

Organizatör 100 dönüm araziyi alıyor, 500 metreye bölüyor, sonra üyeler yapıyor, yani mevcut mevzuatımızı hülle yoluyla, yapılaşmaya açıyor, vatandaş bunun hukuk dışı olduğunu biliyor.

Bunlar sanki hukuki ama biz yeni düzenleme getiriyoruzdeniliyor, ama bu hukuki değil, bunlar ile ilgili, arz tarafını yapanlar ile de bir çalışma, bir yaptırım getireceğiz, yetiştirebilirsek, talep değil arz tarafını yapanlarla ilgili bir çalışma olacak.