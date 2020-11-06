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Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?

Her emekli, memur kadrosuna atanamaz. Bunun için bazı kurallar bulunmaktadır.
 06 Kasım 2020 00:03
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Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?

SORU: Iyi aksamlar ben 2008 yılına kadar devlet memuruydum, kendi isteğimle istifa ettim SGK'lı oldum. Şimdi emeklilik hakkını elde ettim ve emekli oldum Sgk'dan 1ay önce. Şimdi ise tekrardan devlet memuru olarak atanmak istiyorum, gweri dönmek istiyorum. Bu mümkün müdür?

CEVAP: Emeklilerin memur kadrolarına atanmaları genelde kurumların ihtiyaç duyması, boş kadro olması, iznin olması halinde mümkün olabilecek bir konudur.

ANCAK, her emekli, memur kadrosuna atanamaz. Bunun için bazı kurallar bulunmaktadır.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü bu duruma engel teşkil etmektedir. Bu hükme göre emekli olduktan sonra SADECE;

- Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler,

- Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,

- Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atananlar,

- Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar,

emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar.

Kadroya atanma şekli, genelde o kurumun kadrosunun doldurulması ve Devlet memuru statüsünün kazanılması şeklinde olabilmektedir.

Bu bağlamda sonuç değerlendirmemiz olarak, emekli olduktan sonra memur kadrosuna atanmanız belirtilen Kanun hükmü uyarınca mümkün olamayacağını söyleyebiliriz.

ANCAK, 5335 sayılı Kanun Madde 30 daki "Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz." şeklindeki hüküm kapsamına mahalli idareler girmeyeceğinden, sadece mahalli idareler ile sınırlı kalmak şartıyla bu kurumlarda memur kadrosuna atanmanın mümkün olabileceğini, bu halde atanma halinde emekli aylıklarının da yine kesilmesi gerektiğini belirtebiliriz.
Memurlar.Net - Özel

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