Sözleşmeli süreler kademede dikkate alınır mı?
|29 Ekim 2020 12:10
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Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 2019 yılında verdiği kararda, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde geçirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürede verilen bir kademenin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermişti. Karar için tıklayın.
Benzer bir karar Samsun Bölge İdare Mahkemesinden de geldi. Samsun BİM, bir adliyede yaşanan olayda, 2010 yılında geçirilen sözleşmeli sürelerin, 2011 yılından sonra memur kadrosuna geçirilen personel için, sözleşmeli sürelerin 8 yıllık sürede verilen bir kademenin hesabında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Mahkeme kararında, 657 sayılı Kanunun kadroya geçişi düzenleyen geçici 37. maddesinde yer alan, sözleşmeli hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademe tespitinde değerlendirilmesini öngören düzenlemeye dikkat çekildi.
İŞTE SAMSUN BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARI
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