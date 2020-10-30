FB TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti
|30 Ekim 2020 08:55
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Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer kanseri yendikten sonra 16 Ekim'de tekrar yoğun bakıma alınmıştı.
Uzun zamandır kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV spikeri Dilay Kemer hayatını kaybetti.
FB TV'nin ekran yüzlerinden Dilay Kemer, kanser nedeniyle 16 Ekim'de yoğun bakıma alınmıştı. Daha önce de kanseri yenen genç sunucu, tedbir amaçlı hastanede tutulmuştu.
Dilay Kemer'in ailesi kızlarının vefat haberini sosyal medyadan duyurdu.
Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik" denildi.
DİLAY KEMER KİMDİR?
Dilay Kemer, 1988 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu. Daha sonra spikerlik-sunuculuk eğitimine başlayan Dilay Kemer, Fenerbahçe TV'de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı
Başımız sağ olsun.Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 30, 2020
Seni ve gülen yüzünü unutmayacağız #DilayKemer
🔗 https://t.co/WCflp9ZhvT pic.twitter.com/stFnyXJRwY
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