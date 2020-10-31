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Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kişi, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
 31 Ekim 2020 09:46
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Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te bir kişi, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir kişinin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz video paylaşımında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşımda bulunan kişiyi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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