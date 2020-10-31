Adalet Bakanı: Provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma açılmıştır
Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır
|31 Ekim 2020 11:44
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ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL: PROVOKE EDENLERE KARŞI SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir'in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep'te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.'' ifadelerini kullandı.
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