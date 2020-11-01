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Hatay Valiliği'nden geline şiddet olayına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.
 01 Kasım 2020 20:28
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Hatay Valiliği'nden geline şiddet olayına ilişkin açıklama

Hatay Valiliği, Belen ilçesinde damadın geline şiddet uygulamasına ilişkin, gerekli adli işlemlere başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Belen'de gelin ve damadın seyir halindeyken, araçtan inerek tartışmaya başladığı hatırlatıldı.

Bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine ekiplerin olay yerine intikal ettiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerin orada yaptıkları görüşmede tartışmanın yolda hızlı gitmelerinden kaynaklandığı bilgisi alındı. Gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanıldı." ifadesine yer verildi.

Damat gelini sokak ortasında yumruklayarak dövdü
Anadolu Ajansı
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